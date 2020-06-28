شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء يحذرون من التهاون بالإجراءات الوقائية لــ «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

في ظل افتتاح المراكز التجارية وعودة الحياة لطبيعتها تدريجياً وتطبيق الدولة مبدأ التعايش مع فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ما يؤكد قدرتها على التصدي لهذا الوباء والحد من انتشاره المرهون بوعي المجتمع، يظن البعض أن الفيروس قد تم السيطرة عليه ويتهاون البعض في تنفيذ الإجراءات الاحترازية الوقائية وعدم الالتزام بلبس الكمامات والتباعد الجسدي خلال الفترة المقبلة.

أكد عدد من الأطباء والمواطنين أن المسؤولية أصبحت الآن مشتركة بين الفرد والدولة، وأن الفترة المقبلة حاسمة للخروج من هذه الظروف الاستثنائية، محذرين من التهاون في الإجراءات الوقائية وعدم التراخي في الإجراءات العلاجية أو الوقائية المتبعة، مما قد يتسبب في ارتفاع أعداد المصابين خلال الفترة المقبلة مرة أخرى، مشددين على أهمية الالتزام لحين اكتشاف لقاح أو علاج.

في البداية يقول الدكتور عادل سعيد سجواني اختصاصي طب الأسرة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع: إن الفترة الحالية هي فترة التعايش مع فيروس كورونا ولا يعني هذا التقليل من الإجراءات الوقائية، حيث إن المسؤولية أصبحت الآن مشتركة بين الفرد والدولة التي تقوم بواجبها على أكمل وجه للحفاظ على صحة وسلامة الموطنين وكل من يقيم على أرض الدولة.

ويؤكد أن إعادة فتح الأسواق والمراكز التجارية والمحلات لا يعني الخروج من المنزل وانتهاء الفيروس، ومن الضروري الالتزام بالإجراءات الوقائية لحين اكتشاف لقاح أو علاج، حيث إن هذه الفترة مهمة وحاسمة للتعايش مع وضع الفيروس حياة طبيعية من نوع آخر تتسم بالتباعد الجسدي.

ويشير إلى أن زيادة حالات الشفاء في الدولة مؤشر جيد، مما يعكس أن الدولة تستخدم العلاجات المصرح بها بشكل ممتاز بالإضافة إلى كفاءة الكوادر الطبية في الدولة القادرة على التعامل مع تداعيات الفيروس ومتابعة الحالات المصابة، وهذا يعني أن الفيروس لا ينتهي وقد يطول والمطلوب منا الاستمرار في الإجراءات الوقائية.

وينبه على ضرورة عدم الخروج من المنزل إلاّ للضرورة والالتزام بالإجراءات الوقائية من لبس الكمامات وغسل اليدين بصورة مستمرة والتعقيم بشكل دائم والحرص على عدم التجمعات الكبيرة وخاصة العائلية والحفاظ على مسافة آمنة بين الأفراد في جميع الأماكن.

الالتزام بالإجراءات

من جانبه قال الدكتور حسام التتري استشاري طب الأطفال والأمراض المعدية والمناعة، إن الانفتاح والعودة التدريجية للحياة الطبيعة جاءت بعد التأكد من عدة عوامل منها: فهم حقائق انتشار هذا الفيروس حيث تم التأكد من أن فترة العدوى من خلال الشخص المصاب ما بين 11 و21 يوماً، وأن الفيروس لا يظل في الهواء إلا في حالات استثنائية وهي في غرف المرضى فقط، ولا ينتقل عن طريق المكيفات، وهذه الأمور اتضحت في الأسابيع الأخيرة، مشدداً على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية من خلال لبس الكمامات والحفاظ على التباعد الجسدي عند الخروج مع المنزل.

ويضيف: أصبحنا الآن أكثر قدرة للتعايش مع الفيروس وهذا التعايش يعتمد على الإجراءات الوقائية والاستغناء عن بعض العادات منها التقبيل والأحضان وغيرها ممن تستلزم الاتصال الجسدي بالإضافة إلى غسل اليدين عند لمس أي سطح جديد، مطالباً أي شخص مريض يظهر عليه أي أعراض أن يعزل نفسه عن الآخرين والالتزام بالبقاء في المنزل.

وحول التعامل مع الأزمة أكد أن دولة الإمارات أبدعت في التعامل مع هذه الجائحة وستتذكر الأجيال القادمة كيف استطاعت الدولة مواجهة هذا الفيروس وكيف تعاملت معها الحكومة، والمرحلة المقبلة تعتمد على وعي وإدراك الجمهور وكيفية التعامل معه وعدم انتقال العدوى إليه، داعياً الجمهور بالبقاء في المنزل وعدم الخروج إلاّ للضرورة حفاظاً على كبار السن والاهتمام بهم اهتماماً خاصاً خلال الفترة المقبلة.

كما يحذر الدكتور أحمد محمد زين طبيب عام في أبوظبي، من التهاون في الإجراءات الوقائية خلال الفترة المقبلة، وعدم التراخي في الإجراءات العلاجية أو الوقائية المتبعة مما قد يتسبب في ارتفاع أعداد المصابين خلال الفترة المقبلة مرة أخرى.

ويؤكد أيضاً أن الفترة المقبلة هي مرحلة حاسمة تعتمد على وعي الجمهور في التعامل مع الفيروس، والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، مشيراً إلى أن ما حدث قديماً فيما عرف بالإنفلونزا الإسبانية وهي جائحة انتشرت في أعقاب الحرب العالمية الأولى وحدث موجة ثانية كبيرة من الإصابات بعد أن قل عدد المصابين وقتها، لأن للفيروس مناعةٌ وتمحورٌ في ظل عدم الاهتمام به، متخوفاً من أن يتكرر هذا الأمر في التعامل مع فيروس كورونا وتهاون الأفراد واعتقادهم بأن الفيروس قد انتهى، مشدداً على أهمية اتباع الإجراءات الوقائية التي تصدرها الجهات المعنية في الدولة.

الجميع مسؤول

من جانبها تؤكد ناعمة المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي أن دولة الإمارات بفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة نجحت في إدارة أزمة «كورونا» بحكمة واقتدار كبيرين أسهمت في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار الفيروس.

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وتقول إن المرحلة الاستثنائية الراهنة التي بمر بها العالم تتطلب تحلّي الجميع بالمسؤولية من أجل الجميع، من خلال الالتزام بالواجب الوطني تجاه مجتمع الإمارات لعبور هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ العالم نحو مستقبل مشرق ومزدهر ينتظر أبناء وبنات الإمارات، حيث إن دولة الإمارات حققت العديد من الإنجازات في مختلف القطاعات والمجالات منذ بداية أزمة «كورنا» وهو ما يفرض على جميع أفراد المجتمع مسؤولية الحفاظ على هذه المكتسبات الوطنية من خلال الوعي التام والالتزام بالإجراءات والتدابير والوقائية التي أقرتها الجهات المختصة في الدولة.

وتشير إلى أن عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي لا يعني أن يتخلى أفراد المجتمع عن التدابير الوقائية الخاصة بالحد من انتشار فيروس «كورونا» ولكنها تتطلب الاستمرار بالتقيد بهذه الإجراءات لاستمرار الحياة وتخطي الظروف الراهنة بسلام، مؤكدة أن المسؤولية الفردية بالغة الأهمية في هذه الظروف الاستثنائية كونها تمثل بوابة العبور من أزمة «كورونا» إلى واقع جديد عنوانه الإنجازات والطموحات لما بعد هذه المرحلة، بمشاركة الجميع للحفاظ على راية الإمارات عالية خفّاقة تزهو في سماء وطن الإنجازات والريادة.

تحمل الفرد المسؤولية

ويقول محمد الكشف عضو المجلس الوطني الاتحادي إن الانفتاح وعودة الحياة تدريجياً تعني تحمل الفرد المسؤولية للحفاظ على صحة الجميع، وهذا ما تقوم به الجهات الصحية من خلال حملاتها الكبيرة التي تطلقها لتؤكد أن كل فرد يجب أن يتبع إجراءات الوقاية والتي تتطلب أخذ الحيطة والحذر وعدم التهاون في هذا الجانب، لأن التهاون في تلك الإجراءات خلال الفترة المقبلة يساعد على انتشار الفيروس، مما قد يؤذي أفراد الأسرة وكبار السن ويعرض حياتهم للخطر.

ويضيف: الجهود المبذولة التي تقوم بها الجهات المعنية في الدولة تتطلب الحفاظ عليها من خلال التزام الأفراد بالتعليمات التي تصدرها من أجل العبور من هذه المرحلة بأقل خسارة، وأن الوطن يستحق منا الكثير من جانب المواطنين والمقيمين على أرض الدولة وتقوم الدولة بواجبها تجاه الأفراد ويتبقى دور الأفراد في الحفاظ على المجتمع وستمضي هذه الظروف الاستثنائية وعلينا التحلي بالصبر.

ملتزمون يا وطن

وأكد عدد من المواطنين التزامهم بالإجراءات الوقائية تحت شعار «ملتزمون يا وطن»، مؤكدين ثقتهم في القيادة الرشيدة والجهات الصحية والكوادر الطبية في الدولة على مواجهة انتشار فيروس كورونا، ودعوا المجتمع بعدم الخروج من المنزل إلاّ للضرورة القصوى.

الولائم والتجمعات

كما دعا محمد فيصل البكري الأفراد بالاستغناء عن العادات التي تتسم بها المجتمع الإماراتي من الولائم والتجمعات الأهلية حتى الخروج من هذه الأزمة وعدم التهاون في تنفيذ الإجراءات الوقائية لحين التأكد من انتهاء هذا الفيروس والقضاء عليه.

دعم القيادة الرشيدة يتطلب ردّ الجميل

يقول فارس محمد الباكري إن دولة الإمارات وضعت إجراءات احترازية ووقائية لم نجدها في الدول المتقدمة منذ بدء انتشار هذا الوباء، بالإضافة إلى دعم القيادة الرشيدة سواء للمواطن أو المقيم في جميع الجوانب «الغذائية والصحية والنفسية والوقائية»، ما يتطلب منا ردّ الجميل والبقاء في منازلنا لحين زوال هذا الوباء.

ويضيف: بعد مرور الفترة الماضية من إغلاق الأماكن العامة كان الجميع ملتزماً بهذه الضوابط وبكل أريحية قامت الدولة بالافتتاح التدريجي وبضوابط وقائية جعلت الصغير قبل الكبير في دراية بها من النظافة المستمرة والابتعاد عن التجمعات وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى وما يتطلب منا الاستمرار على هذا النهج للحفاظ على صحتنا جميعاً.

مساندة الحكومة والجهات المعنية

ينصح عثمان الحسيني الأفراد بعد الخروج من المنزل وشراء المستلزمات إلكترونياً، ويتطلب الأمر عدم اصطحاب الأطفال الصغار إلى الأماكن العامة والحفاظ عليهم، كما أكد أهمية مساندة الحكومة والجهات المعنية في هذه الفترة حتى لا يضيع جهد الكوادر الطبية التي بذلته خلال الفترة الماضية، متوجهاً بالشكر لكافة الجهات المعنية في الدولة التي سعت بكل الطرق في نشر الوعي بين أفراد المجتمع ودعم القطاع الصحي والأمني من جميع النواحي والتي بكل فخر صارت دولة الإمارات من أفضل دول العالم نجاحاً في احتواء هذه الجائحة وتقديم أفضل الطرق والسبل بالعالم لتقليل عدد الإصابات ونشر الوعي واستمرار التعليم عن بُعد والذي كان له الاستباقية بين جميع دول العالم وأثبت نجاحه في شتي المراحل التعليمية.