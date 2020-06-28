الإمارات رسّخت بنية تحتية تقنية تستجيب للأزمات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: هاني عوكل

أكد مشاركون في ندوة «كورونا والخدمات عن بُعد في الإمارات.. عوامل المرونة والاستجابة الفعالة» التي عقدها «مركز الخليج للدراسات» في «دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر»، صباح أمس السبت 27 يونيو/حزيران، عبر تقنية «زوم»، أن دولة الإمارات تمتلك بنية تحتية رقمية متطورة، تستجيب لأوقات الأزمات والطوارئ، كما يحصل الآن مع جائحة «كورونا».

وقال المشاركون في الندوة التي أدارها المستشار عبد الله عبد الجبار الماجد، وكيل وزارة العدل المساعد، للخدمات المساندة، إن الكثير من المؤسسات الاتحادية والمحلية وفرت الخدمات عن بُعد قبل أزمة «كورونا»، وهذا يعود لرؤية القيادة الرشيدة التي استثمرت في التقنيات والبنية التحتية الرقمية، وتبنت الاستراتيجيات الداعمة للاعتماد على الخدمات الإلكترونية.

الماجد افتتح الندوة بالقول: إن الإمارات اتخذت إجراءات وقائية؛ للتصدي لفيروس «كورونا»، ووضعت المواطن والمقيم على سلم أولوياتها، وكذلك اعتمدت سياسات واستراتيجيات استباقية؛ لترسيخ منظومة الخدمات عن بُعد.

ونوه بتوفير مؤسسات القطاعين العام والخاص الخدمات عن بُعد، في حين لم يتوقف العمل القضائي، خصوصاً في وقت انتشار الفيروس، وسياسات الدولة استباقية؛ حيث إنها مكنت البنية التحتية الخدمية عن بُعد من الرسوخ، وهناك قوانين ساعدت على توسيع رقعة تقديم الخدمات الذكية في الدولة.

قالت المهندسة نادية مسلم، الوكيلة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بوزارة تطوير البنية التحتية، إن توجه دولة الإمارات نحو التحول الذكي واعتماد استراتيجية الذكاء الاصطناعي وتقنية «البلوك تشين»، جميعها أدت دوراً أساسياً في الخدمات المقدمة خلال الجائحة. ولفتت إلى أن العمل عن بُعد ما يزال مطلوباً لبعض الفئات.

ودعت إلى أهمية تفعيل إدارة البيانات والحاجة إلى نظام وطني يحفظها ويحفظ الأرشيف الإلكتروني، وأكدت في المقابل، أهمية العمل على تأسيس منصة وطنية؛ تعزز الأمن «السيبراني» للمؤسسات الاتحادية.

فيما أوضح اللواء محمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، أن الخدمات عن بُعد في الإمارات متوافرة قبل جائحة «كورونا»، وزادت خلالها. وهناك نحو 285 ألف معاملة أنجزتها الإدارة، عن بُعد حتى نهاية مايو/‏أيار 2020.

ولفت إلى أن مركز الاتصال في إقامة دبي، تلقى مليوناً و133 ألف مكالمة خلال الخمسة أشهر الماضية. داعياً الأسر والأفراد للتعامل بوعي مع فيروس «كورونا» ومنع تفشيه، وقد بلغت المؤسسات والوزارات درجة عالية في تقديم الخدمات عن بُعد.

واتفق محمد أمين العوضي، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الشارقة، مع اللواء المري، في توافر الخدمات عن بُعد قبل ظهور «كورونا». واستطرد بأن الدوائر الاقتصادية والخدمية تتنافس في خدمة العميل قبل الجائحة وخلالها، ونستفيد من التقنيات الحديثة لإنجاز المعاملات وتوفير الوقت على المتعاملين.

المستشار أحمد الخاطري، رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، أكد أن الإمارات دولة مؤسسات، والإنسان على سلم أولوياتها، وهي مستمرة في العطاء. وساعدت 70 دولة خلال جائحة «كورونا»، والدولة تعمل بروح الفريق الواحد. وليس هناك أي فرق بين اتحادي ومحلي في متابعة سير الأعمال القضائية.

وتحدث عن تدفق الأعمال الخدمية بشكل طبيعي في ظل الجائحة، مع اعتماد الدوائر القضائية ثقافة التقاضي عن بُعد؛ للمحافظة على ديمومة تقديم الخدمة، مشيداً بالتكامل المؤسسي بين مختلف الدوائر الخدمية، وداعياً إلى التركيز على الدراسات الدقيقة في تمكين جودة الأحكام.

كذلك اتفق القاضي الدكتور جمال السميطي، المدير العام لمعهد دبي القضائي مع المشاركين، بأن الخدمات عن بُعد ليست فكرة جديدة على مجتمع الإمارات، وهي مترسخة قبل أزمة «كورونا»، بما في ذلك الخدمات القضائية. غير أنه أكد أن ظهور الفيروس، دفع الكثير من المؤسسات القضائية إلى تطوير خدمات التقاضي عن بُعد.

وذكر أنه في بداية جائحة «كورونا» توافرت خدمات ذكية معينة، والتحدي كان بالتقاضي عن بُعد، والمحاكم أطلقت إدارة الأحكام الكلية، ومن ضمن خصائصها التداول الافتراضي؛ حيث يُعدّ القاضي حكمه، ويرسله إلى القضاة الأعضاء؛ لإبداء الرأي القانوني. وتطرق المهندس محمد الأفخم، المدير العام لبلدية الفجيرة، إلى مستوى ونوعية الخدمات التي تقدمها مختلف المؤسسات في الدولة، التي استبقت الجائحة؛ بتوفير خدمات رقمية متطورة، لاختصار الوقت على المتعاملين وإسعادهم.

وتحدث عن تجربة بلدية الفجيرة في هذا الإطار، في تقديم الخدمات من دون انقطاع، وكذلك مساعدة المتعاملين لتسهيل حصولهم على الخدمات. مشيراً إلى أن المرحلة الحالية والمقبلة تعتمدان على الوعي الاجتماعي في الحد من مخاطر «كورونا».

أما الدكتور أحمد بن علي، النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي في مجموعة اتصالات، فقد أكد أن الإمارات الأولى عالمياً للسنة الثالثة على التوالي، في تقنية الألياف الضوئية. وتطرق إلى تقنية الجيل الخامس في الدولة، التي قال: إنها ستفتح آفاقاً كبيرة في الخدمات عن بُعد.

وفي حين تحدث عن أهمية التأقلم مع متغيرات بيئة العمل، وتسخير التكنولوجيا لتحويل بيئة العمل وفقاً لاحتياجاتنا ومتطلباتنا، دعا إلى مواصلة الاستثمارات في تطوير البنية التحتية الرقمية، لنكون مستعدين لمواكبة التحول الرقمي.