أزمة رغيف في لبنان والحراك الشعبي يطالب بحقوق المهمشين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

كأنه لم يكفِ اللبنانيين سلسلة الأزمات السياسية والمالية والاقتصادية والمعيشية، حتى أطلت، أمس السبت، أزمة جديدة تطال كل بيت لبناني، تتمثل بأزمة رغيف الخبز؛ حيث شهدت الأفران في مختلف المناطق اللبنانية ازدحاماً كبيراً؛ بعد تهافت المواطنين على شراء ​الخبز؛​ نتيجة امتناع أصحاب الأفران عن تسليم الخبز إلى المحال، مما استدعى وزير ​الاقتصاد​ والتجارة ​راوول نعمه​ إلى التأكيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن لبنان «يمتلك مخزوناً كبيراً من ​القمح​ و​الطحين​ وبالتالي لا أزمة خبز»، داعياً «المواطنين إلى عدم التهافت على الأفران والمخابز».

في غضون ذلك، تواصل الحراك الشعبي؛ رفضاً للواقع السائد؛ حيث شهدت بيروت تظاهرة شعبية حاشدة انطلقت ​ من أمام ​المتحف الوطني​ امتداداً إلى ​المجلس النيابي​ في ​وسط بيروت​ تحت عنوان: «لكل مهمش ومهمشة حماية وحرية وحقوق».

وبدأ اللبنانيون يتخوفون من أزمة نفايات في الشوارع؛ حيث أشار الوزير السابق ​محمد شقير​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن «المقاولين الذين يتولون كنس وجمع النفايات لم يقبضوا حتى الآن ولا ليرة من مستحقاتهم، على عكس ما أعلنه وزير البيئة ​دميانوس قطار، ما يعني أن ​أزمة النفايات​ قد تطل برأسها في أي لحظة».

وفيما هوت الليرة إلى مستوى منخفض جديد مقابل الدولار في السوق الموازية؛ حيث فقدت حالياً نحو 80 في المئة من قيمتها منذ أكتوبر الماضي، مما يؤثر سلباً في الواردات. وذكر تقرير ل«رويترز»، أنّ أزمة العملة تعد جزءاً من انهيار اقتصادي أوسع نطاقاً، يشكّل أكبر تهديد لاستقرار لبنان المعتمد على الواردات منذ الحرب الأهلية.

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وجاء تصريح رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، ليُكمل المشهد السوداوي؛ اذ إنّها أعلنت أنّه «لا يوجد سبب بعد لتوقع حدوث انفراج في الأزمة الاقتصادية في لبنان». ما يعني عملياً أنّها تتوقّع أن تستمر الأزمة، وتتفاقم لمدة طويلة. ولا يوحي هذا الكلام بأنّ رئيسة الصندوق تتوقّع اتفاقاً وشيكاً بينه وبين لبنان؛ للبدء في تنفيذ خطة إنقاذ.

المفارقة العجيبة، أنّ اللبناني المستنزف في كل مفاصل حياته، واللاهث خلف لقمة عيش؛ لتأمينها لأولاده، يطرح في موازاة السيناريوهات الانحدارية التي تنتظره، تساؤلات وجودية عن حاضره ومستقبله ومصير بلده، فيما السلطة ما زالت في الصف الخلفي، تكتفي فقط بتشخيص الأزمة، وتوزيع المسؤوليات في كلّ اتجاه، وتمعن في الهروب إلى الأمام؛ عبر أفكار وطروحات تدرك سلفاً أنّها مرفوضة، كمثل الفكرة التي هُرِّبت في مجلس الوزراء بطلب صلاحيات استثنائية للحكومة.

هذا الطرح، رفضته مصادر نيابية مسؤولة جملة وتفصيلاً. وقالت: «بعدما فشلوا في إيجاد سبل المعالجة للأزمة، يسعون إلى تعطيل مجلس النواب، فمثل هذه الطروحات الفارغة، ما هي إلّا محاولة هروب من هذا الفشل، وتغطية لحجم المأزق الذي يتخبط به أصحاب هذا الطرح، وهو إن دلّ على شيء فعلى خفّة ومراهقة سياسيّة فاضحة، في مرحلة تستوجب الحد الأعلى من النضوج».

إلى جانب ذلك، أثار قرار قاضي الأمور المستعجلة في صور في جنوب لبنان، ​محمد مازح، بمنع ‎السفيرة الأمريكية لدى لبنان ​دوروثي شيا​ من التصريحات الإعلامية، كما يمنع أي وسيلة إعلامية لبنانية من أخذ تصريح لها، استنكاراً في صفوف الدبلوماسية اللبنانية التي شدد عدد من أعضائها على ضرورة التزام لبنان باتفاقية فيينا الدبلوماسية التي تمثل قاعدة التعامل مع دبلوماسيي البلدان المعتمدة. وعلم أن وزير الخارجية ناصيف حتي سينظر في الموضوع منتصف الأسبوع الحالي. كما عبّر عدد من رجال القانون عن بالغ استيائهم من القرار؛ كونه يناقض أحكام القانون الدولي وأصول المحاكمات.

وكانت ​السفيرة الأمريكية​ أشارت في تصريح إلى أن «مليارات الدولارات ذهبت إلى دويلة «حزب الله» بدل الخزينة الحكومية، مشيرة إلى أنه «لدينا قلق بالغ من «حزب الله» الذي بنى دولة داخل الدولة في لبنان».