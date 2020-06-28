ترامب يتحدى الفوضويين ويبقى في واشنطن لـ «حراسة القانون والنظام»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً لحماية التماثيل والنصب التذكارية في الولايات المتحدة، وأكد أنه سيبقى في البيت الأبيض من دون إجازة لحراسة القانون والنظام، في وقت صوت مجلس النواب بالأغلبية لصالح مشروع قانون «يعتبر تاريخياً» بتحويل العاصمة واشنطن من مقاطعة إلى ولاية، لكن لا يتوقع أن يحظى هذا المشروع بالدعم الكافي في مجلس الشيوخ.

حماية النصب

أعلن ترامب أنه وقع الجمعة أمراً تنفيذياً «لحماية» التماثيل والنصب التذكارية، وذلك في ظل موجة من الغضب الشعبي تجاه هذه التماثيل والنصب التي يرى البعض أنها ترمز للعنصرية والعبودية.

وقال ترامب في تغريدة على (تويتر) «لقد حظيت للتو بامتياز التوقيع على أمر تنفيذي قوي للغاية لحماية الآثار والنصب التذكارية والتماثيل الأمريكية ومكافحة العنف الإجرامي الأخير»، في إشارة إلى تحطيم بعض النصب من قبل متظاهرين على خلفية مصرع أمريكي من أصول إفريقية على يد الشرطة.

وكان ترامب فوض الحكومة الفيدرالية الثلاثاء الماضي باعتقال أي شخص يقوم بتخريب أو تدمير أي نصب أو تمثال أو أي ممتلكات فيدرالية أخرى مع السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

من دون إجازة

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وقال ترامب في وقت مبكر صباح أمس السبت، إنه في إطار حربه ضد من يصفهم بالفوضويين، والمخربين، والراديكاليين، ألغى زيارته المزمعة إلى منتجع الجولف الخاص به في نيوجيرسي، قائلاً إنه باق في واشنطن «لضمان تطبيق القانون والنظام». وأضاف في تغريدة «أقوم بما هو ضروري للحفاظ على مجتمعاتنا ».

كما كتب معلقاً على صور 15 مطلوبا: «العديد من هؤلاء محتجزون، فيما تبحث السلطات عن آخرين متورطين في عمليات التخريب »، معتبراً أنه «من العار ألا يفعل الكونجرس شيئا بشأن من يحرقون علم البلاد».

العاصمة ولاية

حصل المشروع الذي طرح للتصويت لأول مرة منذ تأسيس العاصمة الأمريكية واشنطن قبل 230 عاماً، على أغلبية 232 مقابل معارضة 180 جميعهم من الجمهوريين باستثناء نائبة ديمقراطية واحدة.

من جانبه أعلن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل معارضته للخطوة.

(وكالات)