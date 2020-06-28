ملابس تضبط درجة حرارة الجسم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طور علماء في جامعة مانشستر، نوعاً جديداً من الملابس الذكية تقوم بإدارة درجة حرارة الجسم؛ حيث تحافظ الملابس على برودة جسم مرتديها في الطقس الحار، كما تعمل على تدفئة الجسم شتاء؛ وذلك من خلال استخدام مادة متأصلة من الكربون، ثنائية الأبعاد ذات بنية بلورية سداسية، يعادل سمكها ذرة كربون واحدة، يطلق عليها «الجرافين». ويمكن ضبطها؛ لتغيير الإشعاع الحراري للمنسوجات، وبدلات الفضاء، عبر جهاز «رقعة على الصدر» يمكن تشغيله وإيقافه حسب الرغبة.

وعمد العلماء إلى تسخير قدرات «الجرافين» العالية لعمل تمويه حراري؛ من خلال تيار كهربائي صغير يستمد طاقته من طبقات الجرافين المضمنة في المادة، ما يسهم في تغيير كمية الأشعة تحت الحمراء المنبعثة من سطح المادة. وأوضح العلماء: كلما كان جسم الإنسان أكثر حرارة، زاد انبعاث الأشعة تحت الحمراء؛ لذلك تم تصميم الملابس؛ للسماح لهذا الإشعاع بالمرور بحرية؛ للمساعدة في المحافظة على درجة حرارة الجسم منخفضة.

وقال البروفيسور كوسكون كوكاباس، من جامعة مانشستر، وقائد البحث: القدرة على التحكم في الإشعاع الحراري ضرورة أساسية للعديد من التطبيقات الحرجة مثل إدارة درجة حرارة الجسم في المناخات شديدة الحرارة.

أضاف: نسعى لمعالجة الحرارة الديناميكية للأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض؛ إذ تتعرض الأقمار الصناعية في المدار لدرجات حرارة عالية، عندما تواجه الشمس وتتجمد في ظل الأرض؛ حيث يمكن لتقنيتنا أن تمكن الإدارة الحرارية الديناميكية للأقمار الصناعية، من خلال التحكم في الإشعاع الحراري، وتنظيم درجة حرارة القمر الصناعي عند الطلب.