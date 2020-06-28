شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير خارجية روسيا يبحث مع سفير سويسرا أزمة سوريا والتطورات فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى فيرشينين والسفير السويسرى لدى روسيا إيف روسييه ناقشا تسوية الأزمة السورية والتطورات الحالية فى ليبيا وإيران.

وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، أن الجانبين تبادلا الآراء حول القضايا المتعلقة بتسوية النزاع السورى مع التركيز على ضرورة تقديم مساعدات إنسانية حرة وغير مسيسة وعادلة إلى سوريا، خاصة فى ظل تشديد العقوبات الأحادية ضد دمشق، إلى جانب تسهيل العملية السياسية المنفذة من جانب السوريين تحت رعاية الأمم المتحدة كما هو واضح فى قرار مجلس الأمن رقم 2254.

كما بحث الجانبان الوضع الراهن فى ليبيا مع التركيز على دعم جهود الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار فى البلاد، والتطورات حول إيران، بحسب البيان.