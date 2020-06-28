السودان يعلن اكتمال الإجراءات التأمينية لـ"مليونية" 30 يونيو

الخرطوم / بهرام عبد المنعم / الخليج 365

أعلن السودان، مساء السبت، اكتمال الإجراءات التأمينية لـ"مليونية" 30 يونيو/ حزيران الجاري، التي تنادي بتحقيق مطالب الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير، قبل أكثر من عام.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، لشركاء الحكم في السودان، (مجلسا السيادة والوزراء، وقوى الحرية والتغيير)، بالقصر الرئاسي بالخرطوم، تابعه مراسل الخليج 365.

وأكد عضو مجلس السيادة ياسر العطا، في المؤتمر الصحفي، "اكتمال الإجراءات لتأمين احتفالات البلاد والثوار بذكرى مسيرات ومواكب 30 يونيو".

وأشار إلى "وضع خطة أمنية متكاملة لحماية الاحتفالات من أي مهددات"، دون تفاصيل.

وأضاف: "نأمل أن تخرج الاحتفالات في ثوب حضاري مدني يعبر عن كبرياء وعزة هذه الثورة المجيدة".

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من جهته، قال القيادي بقوى الحرية والتغيير صديق يوسف، إن "دماء شهداء الثورة لن تذهب سدى".

وفي وقت سابق السبت، أعلنت السلطات التصدي بقوة وحسم، لأي "مظاهر تفلت" في المليونية.

ومؤخرا، دعا تجمع المهنيين السودانيين (أحد أبرز مكونات الحراك الشعبي)، إلى تنظيم مليونية في 30 يونيو الجاري، باسم "تصحيح المسار"، لاستكمال مطالب الثورة التي أطاحت بالبشير.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائد الاحتجاجات الشعبية، بجانب حكومة انتقالية.

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