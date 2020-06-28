البحرين تسجل 5 وفيات و462 إصابة بكورونا

المنامة / الخليج 365



أعلنت وزارة الصحة البحرينية، السبت، تسجيل 5 وفيات و462 إصابة جديدة بفيروس كورونا.



وأضافت الوزارة في بيان، أنها سجلت أيضا 644 حالة تعاف من الفيروس.



وأوضحت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 25 ألفا و267، بينها 78 وفاة، و19 ألفا و781 حالة تعاف.



وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 10 ملايين و52 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 500 ألفا، وتعافى أكثر من 5 ملايين و426 ألفا، وفق موقع "worldometers" المختص برصد تطورات الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.