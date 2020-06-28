وزير تونسي: فتح الحدود كان ضرورة حتى لا نبقى تحت أسر كورونا

تونس / يسرى ونّاس / الخليج 365

أكد وزير الصحة التونسي، عبد اللطيف المكي أن فتح بلاده للحدود، السبت، كان ضرورة حتى لا تكون تحت أسر فيروس كورونا، داعيا لعدم الخوف.

وقال المكي في تدوينة عبر صفحته بفيسبوك: "يتخوف المواطنون من فتح الحدود، ولهؤلاء الأعزاء أقول أن فتح الحدود (كان) ضرورة لكي لا نبقى تحت أسر كوفيد 19 إلى الأبد".

وأضاف: "يمكن الجمع بين فتح الحدود والمحافظة على السلامة من كوفيد 19".

وتابع: "علينا أن نحول الخوف إلى طاقة وجهد للوقاية، وليس إلى حالة من الجزع والاضطراب والحيرة".

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وفتحت تونس، السبت، حدودها أمام حركة المسافرين بعد إغلاق لأكثر من 3 أشهر ضمن تدابير مكافحة كورونا، لتكون أول دولة عربية تقدم على هذه الخطوة.

وجاء ذلك وسط مخاوف نقلت عبر منصات التواصل وتقارير إعلامية في تونس من تسرب الوباء مجددا للبلاد عبر الموانئ والمطارات.

ومطلع يونيو/حزيران الجاري، قررت الحكومة فتح الحدود البرية والجوية والبحرية للبلاد انطلاقا من 27 من الشهر ذاته، عقب إعلانها السيطرة على كورونا.

وحتى السبت، سجلت تونس 1168 إصابة بفيروس كورونا، تعافى منهم 1025، وتوفي 50.

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