“سلطنة عمان” تعويضات مليونية في مباراة الأساطير

بعد خمس سنوات حصلت الشركة المنظمة لمباراة الأساطير على حكم نهائي بتعويضات مليونية ضد نادي ريال مدريد الاسباني..حيث أصدرت المحكمة العليا في السلطنة حكمها النهائي في قضية نادي ريال مدريد لصالح الشركة المنظمة لمباراة الاساطير التي أقيمت بالسلطنة بين ناديا “ريال مدريد وبرشلونه” في ٢٠١٤.. وكسبت الشركة تعويضات مليونية في حكم الاستئناف وهو الحكم الذي أكدت عليه العليا في الأسبوع الماضي.

وكانت الشركة قد تقدمت بدعوى قضائية في عام ٢٠١٥م تطالب فيها بتعويضات مالية بسبب الخسائر التي تعرضت لها جراء عدم التزام نادي ريال مدريد بالاتفاقية الموقعة بين الطرفين والتي اخلت بالعديد من الجوانب التنظيمية الفنية.

وقال سعيد الشبيبي صاحب الشركة المنظمة لمباراة الاساطير بأن نادي ريال مدريد حاول التملص من الحقائق حول عدم التزامه بالشروط المتفق عليها بالاتفاقية ولذلك لجأنا الى القضاء لينصفنا..والحمدلله وبعد فترة خمس سنوات اليوم نحظى بحكم ينصفنا وهذا ماكنا نتوقعه منذ البداية استنادا الى إن العقد شريعة المتعاقدين.

وأكد الشبيبي بأن الشركة جاهدت للحصول على حقها من نادي ريال مدريد ولكن هناك أطراف أخرى سيتم ملاحقتهم قضائيا كانوا أطراف مباشرة في تعرضنا الى الخسائر المادية الكبيرة.. وللأسف بأن هذه الأطراف كانت تتولى ادارة الاتحاد الكروي بالسلطنة مشيرا الى ان الملف القضائي لمباراة الاساطير مازال يحمل الكثير من المفاجآت.

وقال الشبيبي للأسف الشديد بأن الأطراف المحلية الأخرى عملت جاهدة لإلغاء المباراة او التأثير السلبي على اقامتها ولكنها فشلت رغم تحركاتها ضد اقامة المباراة والتي كانت تقام من أجل الترويج للسياحة الرياضية بالسلطنة.. مشيرا الشبيبي الى مستندات سوف يكشفها في المراحل القادمة تكشف مدى التلاعب الذي قامت به هذه الأطراف.