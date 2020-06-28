شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة.. تزاحم بسوق الخضار المركزي رغم «تحذيرات كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: شهد سوق الخضار والفواكه المركزي غرب المدينة المنورة ازدحاما شديدا، رغم التحذيرات والتنبيهات بشأن أهمية الالتزام بالتباعد وارتداء الكمامة للوقاية من كورونا. وفي سياق متصل، أغلقت أمانة المدينة المنورة 91 منشأة مخالفة خلال جولاتها الميدانية على الأسواق والمراكز التجارية والمنشآت الغذائية، وفقا لصحيفة “مكة”. وتأتي هذه الجولات الميدانية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والتقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية،

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