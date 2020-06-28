"أنصار الله": 48 غارة جوية للتحالف خلال 24 ساعة

القاهرة- سبوتنيك. وقال تليفزيون "المسيرة" التابع لـ"أنصار الله"، إن طيران التحالف العربي نفذ 48 غارة على مختلف المحافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية، منها 12 غارة على محافظة البيضاء وسط اليمن، استهدفت منطقة قانية ومديريتي ناطع والسوادية شمال البيضاء.

© REUTERS / Ali Owidha

وأضاف أن من بين تلك الضربات الجوية، 7 غارات على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، تركزت على مديرية خب والشعف شرق الجوف.

وأشار إلى تجدد القصف الجوي للتحالف على محافظة مارب شمال شرقي اليمن، حيث شن 6 غارات على مديرية مجزر شمال غربي مارب، غداة تعرضها إلى 13 غارة.

وتعرضت محافظة حجة شمال غربي اليمن، إلى 5 غارات جوية استهدفت مزارع الجر في مديرية عبس شمال غربي حجة، في حين شهدت محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، 4 غارات على مديرية كتاف شرق صعدة، حسب "أنصار الله".