سفيرة العراق في روما تقدم "لوحة" خاصة للبابا فرانسيس... ما محتواها؟

وبحسب المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية العراقية في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، فقد أكدت السفيرة تطلّع العراق إلى الزيارة التاريخية المرتقبة لقداسة البابا وحرص الحكومة العراقية على نجاحها.
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ورسمت اللوحة من قبل الفنانة العراقية، الدكتورة وفاء حسين، وتمثل سماء العراق الصافية، وفي الخلف جبل "الجودي" الذي رست عليه سفينة نوح.
كما تضمنت اللوحة كنيسة النجاة، وجامع يحمل ملامح كل المساجد والجوامع، ويربطهما الجسر العباسي، وكذلك يربط ضفتي العراق، وتحت الجسر نهري العراق الخالدين دجلة والفرات.
وفي الأمام رسمت زقورة أور معبد النبي إبراهيم "عليه السلام".
كما تزيّنت اللوحة بنخيل العراق الذي تشتهر به معظم محافظاته.
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اللوحة الفنية التي أهدتها سفيرة العراق في العراق، صفية السهيل، للبابا فرانسيس الثاني بابا الفاتيكان، 27 يونيو/ حزيران 2020
وتؤكد السهيل، بحسب البيان أن "العراق يتطلع إلى الزيارة التاريخية المرتقبة لقداسة البابا وحرص الحكومة العراقية على إنجاحها".
وألمح البابا فرنسيس في فبراير/ شباط 2020، أنه لن يزور العراق هذا العام كما كان يرغب.
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