تونس... ارتفاع عدد المصابين بحمى "التيفود" إلى 230 حالة جنوبي البلاد

وأكد إبراهيم غرغار المدير الجهوي للصحة بمدينة تطاوين، الواقعة على بعد 531 كلم جنوب تونس العاصمة، في تصريح صحفي، تسجيل أكثر من 230 حالة إصابة بحمى التيفود لدى تلاميذ وعاملين بالصندوق الجهوي للتأمين على المرض، بحسب وكالة المغرب العربي للأنباء.

وأفادت وسائل إعلام تونسية أن الإدارة الجهوية للصحة، تسعى فضلا عن علاج المرضى إلى القيام بحملات تحسيسية توعوية للتعريف بحمى التيفود وأعراضها وأسبابها إضافة إلى الدعوة إلى تجنب طرق العدوى.