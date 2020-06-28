وأكد إبراهيم غرغار المدير الجهوي للصحة بمدينة تطاوين، الواقعة على بعد 531 كلم جنوب تونس العاصمة، في تصريح صحفي، تسجيل أكثر من 230 حالة إصابة بحمى التيفود لدى تلاميذ وعاملين بالصندوق الجهوي للتأمين على المرض، بحسب وكالة المغرب العربي للأنباء.
وأفادت وسائل إعلام تونسية أن الإدارة الجهوية للصحة، تسعى فضلا عن علاج المرضى إلى القيام بحملات تحسيسية توعوية للتعريف بحمى التيفود وأعراضها وأسبابها إضافة إلى الدعوة إلى تجنب طرق العدوى.
كانت هذه تفاصيل خبر تونس... ارتفاع عدد المصابين بحمى "التيفود" إلى 230 حالة جنوبي البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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