شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب.. ضبط 6 طن حشيش والقبض على 14 شخصا بينهم موريتانى وسنغالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات المغربية، أنّها ضبطت حوالى 6 أطنان من "الحشيش"، فى الصحراء الغربية فى عملية أمنية أوقفت خلالها 14 شخصاً، بينهم موريتاني وسنغالى، وصادرت أسلحة نارية.

وأفاد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أن الشرطة القضائية بتنسيق مع الدرك الملكي ضبطت "خمسة أطنان و894 كيلوغراماً من مخدّر الشيرا (الحشيش)"، في منطقة تبعد نحو 30 كيلومتراً عن مدينة العيون بالصحراء الغربية.

وأضاف البيان أن العملية أسفرت أيضاً عن توقيف 14 شخصاً، بينهم موريتاني وسنغالي، "للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار الدولي في المخدّرات والمؤثّرات العقلية وحيازة أسلحة نارية".

وبحسب البيان فقد تم خلال العملية ضبط "سلاح كلاشنيكوف وثلاث خزنات تضم 66 عياراً نارياً، وبندقية صيد و114 خرطوشة"، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء وعبوّة غاز مسيل للدموع وثلاث سيارات رباعية الدفع وهاتفين للاتصال عبر الأقمار الاصطناعية ومبالغ مالية.

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ولم يشر المصدر إلى الوجهة المفترضة لهذه المخدّرات، وعادة ما تضبط السلطات في شمال المملكة شحنات من الحشيشة تكون في الغالب معدّة للتهريب إلى أوروبا.

وضبطت السلطات المغربية العام الماضي نحو 179 طناً من الحشيشة، بحسب حصيلة رسمية.

والمغرب هو أكبر منتج في العالم للحشيش الذي يزرع بشكل غير قانوني في منطقة الريف.