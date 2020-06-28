شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين جمعية رجال الأعمال المصريين - العمانيين بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار التعاون التجاري والثقافي بين السلطنة وجمهورية مصر العربية، تم تدشين جمعية رجال الأعمال المصريين – العمانيين، المشهرة والمقيدة بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات المصرية تحت رقم 924 لسنة 2020 برئاسة رجل الأعمال المصري محمد محمد الجلاد، وذلك بعد موافقة وزارة التضامن الاجتماعي المصرية على إشهارها مؤخرا.

وقال الجلاد، رئيس مجلس إدارة الجمعية، في تصريحات صحفية، إن هناك أهداف عديدة للجمعية منها عقد اللقاءات والندوات والمؤتمرات للتعريف بفرص الاستثمار التنموية والتجارية المتاحة بين مصر والسلطنة والدول العربية والإفريقية وطرح مبادرات من شأنها تقوية العلاقات والروابط الثقافية والاجتماعية بين البلدين. والتعاون مع مراكز البحوث المتخصصة في الشأن المصري العماني والعربي بهدف إجراء بحوث ميدانية وتطبيقية ومسح لاحتياجات السوق في مجال الاستثمار والتنمية والتجارة.

وأضاف أن ذلك يأتي بالإضافة لإعداد دورات تدريبية متخصصة لتفعيل دور القطاع الخاص المصري العماني، إلى جانب استضافة السفراء والشخصيات الرسمية وغيرها من المصريين والعمانيين والعرب المهتمين بالشأن المصري العماني.

وقال الجلاد : "سنقوم بمتابعة انشطة الجمعيات والمراكز المماثلة في سلطنة عمان وتوقيع اتفاقيات التعاون والتفاهم مع هذه الجمعيات والمراكز، من أجل اقامة المشروعات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة".

وستقوم الجمعية بإصدار مجلة أو نشرة تعبر عن أنشطة الجمعية ونشر والبحوث والدراسات.. وتيسير رحلات الحج والعمرة لأعضاء الجمعية.. وتقديم المساعدات المادية والعينية لغير القادرين على أن تقوم الجمعية بتنفيذ كافة هذه الأنشطة الواردة باللائحة في دور أحكام القانون المصري 149 لسنة 2019م .. واللائحة التنفيذية للقانون الأسبق رقم (84) لسنة 2002 وبعد موافقة الجهات المعنية.

وأعلن الجلاد عن اعتماد مجلس إدارة الجمعية، وذلك وفق رؤية طموحة تهدف إلى زيادة التعاون بين مصر وسلطنة عمان في كافة المجالات.

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وقال الجلاد، إن الجمعية تضم لجاناً نوعية متعددة فى مختلف المجالات والتخصصات فى التجارة والصناعة والسياحة والاستثمار والزراعة والصناعات الهندسية ممثلة فى خبرات متنوعة من نخبة متميزة من رجال الأعمال فى مصر وسلطنة عمان.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الجمعية، أنه يتم الترتيب لعمل احتفالية كبرى بأحد فنادق القاهرة، ومن المقرر دعوة المسؤولين فى الحكومتين المصرية والعمانية والسفير العماني وأعضاء السفارة فى القاهرة وكذلك سفير مصر فى سلطنة عمان وبعض رحال الأعمال العمانيين.

وكان محمد محمد الجلاد، رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية العمانية، قد أكد أهمية تنشيط الاستثمار والتعاون المثمر بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات وإزالة الحواجز الجمركية ومعوقات الاستثمار التى تواجه رجال الأعمال فى التوسع فى اقامة المشروعات والتعرف على فرص الاستثمار فى البلدين من خلال تنظيم عدد من البعثات التجارية بمشاركة ممثلى الحكومة ورجال الأعمال المصريين وتبادل الزيارات لإقامة مشروعات تجارية وصناعية مشتركة.

وأكد الجلاد أن السوق العماني من الأسواق المستقرة والواعدة التى تمثل فرص كبيرة لرجال الأعمال المصريين فى مختلف المجالات... خاصة وان العلاقات التجارية بين البلدين شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية، وقفزة كبيرة فى التبادل التجاري بين البلدين.

كما أكد فكرة تأسيس الجمعية جاءت استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالأخوة العرب وزيادة العلاقات المصرية العربية وزيادة الصادرات المصرية.

وأوضح الجلاد أن رجال الأعمال في مصر يقع عليهم بذل مجهود لزيادة الصادرات المصرية تماشيا مع توجهات مصر والرؤية القيادة والسياسية.