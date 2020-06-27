شكرا لقرائتكم خبر عن «الجمارك» تكشف موعد بدء فرض 15% ضريبة مضافة على سلع المتاجر الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت الجمارك السعودية، أن ضريبة القيمة المضافة (VAT) لعملاء التجارة الإلكترونية من خارج المملكة، ستخضع لضريبة القيمة المضافة المعدلة 15 % في الموعد المحدد مسبقا. Advertisements وأكدت “الجمارك” أن جميع عمليات البيع والشراء في المتاجر الإلكترونية المتضمنة استيراد منتجات إلى المملكة من خلال الجمارك؛ ستخضع لضريبة القيمة المضافة المعدلة 15% في حال تم فسح الشحنة بدءاً من تاريخ 1 يوليو 2020م.

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