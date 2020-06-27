شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: مكة والباحة تسجلان أعلى وأقل درجة حرارة بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن منطقة مكة المكرمة سجلت أعلى درجات الحرارة بـ47 درجة، تليها الأحساء بـ 46 درجة ثم وادي الدواسر 45 درجة مئوية.

وأضافت هيئة الأرصاد، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن أقل درجات حرارة كانت في مناطق الباحة بـ31 درجة وأبها 31 درجة وخميس مشيط 32 درجة مئوية.

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يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة كانت قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم تكوّنًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

كما توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، رياحًا نشطة على مناطق الشرقية ونجران والرياض.