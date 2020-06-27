- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: مكة والباحة تسجلان أعلى وأقل درجة حرارة بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن منطقة مكة المكرمة سجلت أعلى درجات الحرارة بـ47 درجة، تليها الأحساء بـ 46 درجة ثم وادي الدواسر 45 درجة مئوية.
وأضافت هيئة الأرصاد، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن أقل درجات حرارة كانت في مناطق الباحة بـ31 درجة وأبها 31 درجة وخميس مشيط 32 درجة مئوية.
يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة كانت قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم تكوّنًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).
كما توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، رياحًا نشطة على مناطق الشرقية ونجران والرياض.
كانت هذه تفاصيل خبر «الأرصاد»: مكة والباحة تسجلان أعلى وأقل درجة حرارة بالمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.