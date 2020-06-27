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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة مصرية تبدأ إنتاج عقارين لـ"كورونا" بعد الحصول على الترخيص والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
قالت شركة إيفا فارما إنها بدأت في إنتاج دواء ريميسيديفير وفافيبيرافير وهما دواءان يستخدمان في علاج مرضى فيروس كورونا.
وبحسب وكالة رويترز، يستخدم عقار ريميسيديفير في علاج الحالات المتوسطة إلى الشديدة من مرضي فيروس COVID-19 وهؤلاء الذين تستدعي حالتهم الدخول في العناية المركزة بينما يستخدم فافيبيرافير في علاج الحالات الخفيفة إلى المتوسطة.
وقالت شركة إيفا فارما في وقت سابق من هذا الشهر إنها حصلت على ترخيص من شركة جيلياد لتصنيعRemdesivir في مصر وتوزيعه في 127 دولة.
وقال المدير العام أمجد طلعت إن الشركة ستصنع في البداية 500 ألف جرعة شهريًا ليتم بيعها محليًا بأقل من 2000 جنيه مصري لكل منها مضيفًا أنها بدأت بالفعل في توصيل الدواء لمستشفيات الحجر الصحي.
وأضاف طلعت أن ايفا فارما بدأت أيضا في إنتاج مليون قرص فافيبيرافير في الشهر وسيتم طرحه في السوق في خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد السعر النهائي بعد.
وقالت شركة Fujifilm Holdings Corp اليابانية، التي تصنع فافيبيرافير هذا الشهر إن بحثها عن الدواء كعلاج محتمل لـ COVID-19 قد يحتاج إلى الاستمرار حتى يوليو.
وقالت إيفا فارما إنها حصلت على إذن من هيئة تنظيم الأدوية في مصر لإنتاج الأدوية، وستقرر الهيئة ما إذا كان يمكن بيعها في الصيدليات أو استخدامها في المستشفيات فقط.
وأضاف أمجد طلعت المدير العام لايفا فارما، إنه بمجرد تلبية الاحتياجات المصرية، تأمل إيفا فارما في بيع أي جرعات زائدة لدول شرق أوسطية وأفريقية أخرى.
وفي نفس السياق قالت شركة راميدا للأدوية المصرية هذا الشهر أيضًا إنها بدأت في تصنيع فافيبيرافير تحت الاسم التجاري Anviziram ولديها موافقة على تصنيع Remedsivir.
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