من البوكمال السورية... قائد فيلق القدس الإيراني: نكمل مسيرة سليماني

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، عن قاآني قوله "انطلاقا من أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يقفان خلف داعش، فيمكن الجزم بأن مؤامراتهما لم تنته بعد".

وأكد إسماعيل قاآني أنه "سيكمل مسيرة الشهداء والشهيد سليماني"، في إشارة إلى قائد "فيلق القدس" الإيراني السابق، الجنرال قاسم سليماني.

وأوضح قاآني أن الحرب ضد تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) أدى إلى تفكيك سلطة هذا التنظيم، مضيفا أن النظام الأمريكي هاجم منطقة غرب آسيا سابقا، بحجة أحداث 11 سبتمبر/إيلول التي ارتكبها بنفسه.

وشدد قائد "فيلق القدس" الإيراني، الجنرال إسماعيل قاآني، على "نحن عشاق النضال ومعنوياتنا هي سبب فشل أمريكا وإسرائيل والقضاء على بقايا داعش".