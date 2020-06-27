ووفقا لوكالة الأنباء السودانية"سونا" أكد البرهان خلال استقباله وفد الوساطة الجنوبية ووفد حركات الكفاح المسلح والحركة الشعبية شمال بالإضافة إلى حركة تحرير السودان، على استعداد مؤسسات الفترة الانتقالية لمعالجة كافة الاشكاليات، التي تواجه مجريات التفاوض.
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كما أكد مقرر الوساطة استعداد دولة جنوب السودان برئاسة الرئيس سلفاكير ايصال سفينة السلام في السودان إلى نهاياتها.
إلى ذلك أكد ممثل حركات الكفاح المسلح محمد بشير عبد الله أبونمه أن زيارة وفد حركات الكفاح المسلح للخرطوم، تأتي لإبداء حسن النية وتطمين الشعب السوداني أنها تسعى جادة لتحقيق السلام، مضيفا أنهم عرضوا على رئيس مجلس السيادة بعض الملفات العالقة، التي تحتاج الي قرار سياسي من أعلى السلطة.
وكان وفد الحكومة السودانية برئاسة الفريق خالد عابدين الشامي رئيس اللجنة الأمنية، ووفد حركات مسار دارفور قد واصلا في 14 يونيو/حزيران جلساتهما حول ملف الترتيبات الأمنية عبر تقنية الفيديو كونفرنس بفندقي السلام روتانا بالخرطوم وكراون بجوبا بحضور الوساطة من دولة الجنوب.
يشار إلى أن وفدي التفاوض كانا قد أعلنا مسبقا أن اتفاق السلام النهائي سيوقع في العشرين من الشهر الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر السودان... رئيس مجلس السيادة يؤكد على أولوية السلام للحكومة الانتقالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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