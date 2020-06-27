الرئيس الفلسطيني يرفض استقبال اتصال هاتفي من بومبيو

ونقلت صحيفة "هاآرتس" العبرية، مساء اليوم السبت، عن مصادر رفيعة المستوى في البيت الأبيض، أن محمود عباس رفض استقبال اتصال هاتفي من بومبيو.
وأكدت الصحيفة أن الاتصال الهاتفي المرفوض من قبل الرئيس الفلسطيني، جاء في إطار الاجتماعات المفترضة في البيت الأبيض بمشاركة الرئيس دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، الجنرال بيني غانتس، بشأن أزمة "الضم".
ويشار إلى أن نتنياهو، قد أعلن أكثر من مرة، أن حكومته ستضم 30% من مساحة الضفة الغربية، مطلع شهر يوليو/تموز المقبل.
وبدورها، أعلنت القيادة الفلسطينية، في التاسع عشر من مايو/ أيار الماضي، أن منظمة التحرير ودولة فلسطين في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين، الأمريكية والإسرائيلية.
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