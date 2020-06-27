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السعودية تجبر ثلاثة قوارب إيرانية على مغادرة مياهها

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اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك
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"الخليج 365" من الرياض: أجبر حرس الحدود في مساء السبت ثلاثة قوارب إيرانية على مغادرة مياه المملكة بعد أن تم رصد تلك القوارب داخل المياه السعودية، وذلك عبر توجيه طلقات تحذيرية.

وأوضح حرس الحدود في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (واس) أنّه "عند الساعة 18,30 (15,30 ت غ) من يوم الخميس (...) رصدت دوريات حرس الحدود البحرية ثلاثة قوارب إيرانية بعد دخولها المياه السعودية".

وأضاف البيان: "تم على الفور متابعتها وتوجيه إنذارات متكرّرة إليها بالتوقف، إلا أنها رفضت التجاوب".

وأشار إلى انه "وفقاً للإجراءات المتبعة في هذه الحالات التي يتم فيها رفض التوقف، فقد تم التعامل مع تلك القوارب، وذلك بإطلاق طلقات تحذيرية، مما نتج عن ذلك إجبارها على إعادة إدراجها".

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ولم تتّضح على الفور طبيعة هذه القوارب إن كانت قوارب صيد أم قوارب عسكرية.

والعلاقات مقطوعة بين السعودية وإيران منذ العام 2016.

وقال حرس الحدود في البيان إن عناصره "لن يسمحوا بأي تجاوزات في مياه المملكة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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