السعودية تجبر ثلاثة قوارب إيرانية على مغادرة مياهها

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"الخليج 365" من الرياض: أجبر حرس الحدود في السعودية مساء السبت ثلاثة قوارب إيرانية على مغادرة مياه المملكة بعد أن تم رصد تلك القوارب داخل المياه السعودية، وذلك عبر توجيه طلقات تحذيرية.

وأوضح حرس الحدود في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (واس) أنّه "عند الساعة 18,30 (15,30 ت غ) من يوم الخميس (...) رصدت دوريات حرس الحدود البحرية ثلاثة قوارب إيرانية بعد دخولها المياه السعودية".

وأضاف البيان: "تم على الفور متابعتها وتوجيه إنذارات متكرّرة إليها بالتوقف، إلا أنها رفضت التجاوب".

وأشار إلى انه "وفقاً للإجراءات المتبعة في هذه الحالات التي يتم فيها رفض التوقف، فقد تم التعامل مع تلك القوارب، وذلك بإطلاق طلقات تحذيرية، مما نتج عن ذلك إجبارها على إعادة إدراجها".

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ولم تتّضح على الفور طبيعة هذه القوارب إن كانت قوارب صيد أم قوارب عسكرية.

والعلاقات مقطوعة بين السعودية وإيران منذ العام 2016.

وقال حرس الحدود في البيان إن عناصره "لن يسمحوا بأي تجاوزات في مياه المملكة".