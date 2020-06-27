شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الإعلام اللبنانية: القانون لا يمنع أى سفير من إجراء مقابلات إعلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزيرة الإعلام في الحكومة اللبنانية، منال عبد الصمد، "عدم أحقية أحد بمنع الإعلام من نقل الأخبار"، مشيرة إلى أنها لم تكن على علم بأى قرار يخص السفيرة الأمريكية فى لبنان، وذلك في تصريحات لقناة الحرة.

حديث الوزيرة اللبنانية، جاء تعليقا على قرار غير ملزم أصدره قاضي الأمور المستعجلة في صور محمد مازح يقضي بـ"منع أي وسيلة إعلامية لبنانية أو أجنبية تعمل على الأراضي اللبنانية، سواء كانت مرئية أم مسموعة أم مكتوبة أم إلكترونية، من إجراء أي مقابلة مع السفيرة الأمريكية (دوروثي شيا) أو إجراء أي حديث معها لمدة سنة.