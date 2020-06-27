شكرا لقرائتكم خبر عن الناطق باسم الجيش العراقى: نعمل على فرض هيبة الدولة وفقا للدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الناطق باسم الجيش العراقي أن القوات المسلحة العراقية تعمل على فرض هيبة الدولة وفقا للدستور، مشيرا إلى أنه تم تحويل العناصر المعتقلة إلى الجهات القضائية المختصة. وأضاف الناطق باسم الجيش العراقى أن رؤية القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى هي حصر السلاح بيد الدولة، وذلك وفق العربية.

وكان رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي قد ترأس مساء اليوم، السبت، اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الوطني فى العراق لبحث عدد من القضايا المتعلقة بالوضع الأمنى داخل البلاد.