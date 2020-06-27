شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبى تسمح بتشغيل المطاعم السياحية وفق ساعات العمل الاعتيادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سمحت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي للمطاعم السياحية بإعادة التشغيل فق ساعات العمل الاعتيادية والمعمول بها قبل في فترة التعقيم الوطني وذلك بعد إعلان الجهات المعنية في الدولة عن انتهاء التعقيم منذ الأربعاء الماضي.

وقالت الدائرة، بحسب صحيفة البيان في تعميم حصلت «البيان» على نسخة منه موجه إلى مدراء المنشآت الفندقية والمطاعم السياحية، أن عودة العمل وفق ساعات العمل الاعتيادية يتطلب الالتزام والتقيد بجميع المتطلبات والمعايير المنصوص عليها سابقاً من حيث الاشتراطات العامة، والتباعد الاجتماعي، وتنظيم التجمعات والإجراءات الخاصة بالموظفين، والتي يتوجب الحرص على تنفيذها وعدم التعاون بها.

وأوضحت الدائرة ان هناك 11 اشتراطاً عاماً وهي: 1 – ضرورة التعقيم الدوري وبالأخص النقاط التي يلمسها الزبائن بالإضافة إلى دورات المياه بعد كل استخدام، مع التأكد من توفير معقمات الأيدي عند كل مدخل للمنشأة، 2 – تحديد مداخل ومخارج منفصلة وتركيب أجهزة التعقيم والكشف الحراري على المداخل مع الالتزام بمنع دخول من تزيد درجة حرارتهم عن 37.3 درجة مئوية، وإلزام جميع الأفراد بالكشف الحراري بما فيهم الموظفين، والزوار والمتعهدين مع ضرورة ربط الكاميرات مع نظام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

بينما جاء الاشتراط الـ 3 – تخصيص غرفة عزل منفصلة في حال تواجد أفراد من الحالات المشتبه بها مع توفير طاقم المسعفين طوال ساعات العمل، 4 – إلزام جميع الزوار باستخدام الكمامات والتقيد بها وعدم استقبال الزوار بخلاف ذلك، 5 – تقديم التوابل والمنكهات مثل الملح والفلفل والسكر والكاتشب والخردل في أكياس قابلة للاستخدام مرة واحدة فقط وليس في علب يمكن إعادة استعمالها وتقديمها عند طلب الضيوف فقط، 6 – تعقيم المطاعم والمرافق وتنظيفها بشكل دوري بما في ذلك الطاولات والأسطح والمقاعد باستخدام معقمات بنسبة كحول 70% وذلك بعد كل استخدام.

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وركز الاشتراط الـ 7 – يسمح للمطاعم تقديم الطعام في أدوات المائدة على أن يتم تعقيمها وتنظيفها في غسالة الأواني، 8 – التأكد من تنظيف دورات المياه بشكل دوري وتخصيص فريق للقيام بالتنظيف بعد كل استخدام، بالإضافة إلى عمليات التنظيف المستمرة لكل المداخل وأي أسطح يتم لمسها من قبل الزوار، 9 – تشجيع الزوار على استخدام أنظمة الدفع الإلكترونية لضمان التقليل من اللمس ونقل العدوي مع عدم رفض الدفع النقدي والتأكد من توفير معقمات اليد عن مناطق الدفع، 10 – إيقاف خدمات صف السيارات وعدم توفير الخدمة للزوار، 11 – التأكد من اتباع الإجراءات الوقائية فيما يتعلق بعمليات نقل وتفريغ المؤن والمواد للمرافق في كافة مراحلها.

ونوهت الدائرة أن هناك 7 اشتراطات للتباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات وتشمل: 1 – تحديد علامات التباعد الاجتماعي لضمان تطبيقها على الأرضيات والسلالم المتحركة، مع تخصيص المصاعد فقط لأصحاب الهمم وبسعة شخصين فقط، 2 – التحكم بازدحام المطعم، والسماح لـ 4 أشخاص كحد أقصي لكل طاولة مع اعتماد مسافة تباعد 2 متر كحد أدني بين الطاولات، 3 – رفع الطاقة الاستيعابية للمرافق إلى 60% والتأكد من تخصيص مسافة 2 متر بين الأفراد، 4 – على المرافق تخصيص لائحة عند المدخل الخاص بها لتحديد العدد الكلي المسموح به من الزوار داخل مرافقها، 5 – عدم القيام بأي نشاط ترفيهي داخل المرافق، 6 – السماح للزوار بالبقاء داخل المرافق لمدة لا تزيد عن 3 ساعات، 7 – تعطيل جميع شاشات اللمس إن وجدت ضمن المرافق.

ووضعت دائرة الثقافة والسياحة 5 إجراءات خاصة بالموظفين وهي: 1 – إجراء فحص «كوفيد -19» لكافة الموظفين قبل إعادة التشغيل على أن يتم فحص الموظفين كل أسبوعين، 2 – يجب على جميع الموظفين استئناف العمل بعد تلقي نتيجة الفحص بانها سلبية، 3 – إلزام الموظفين باستخدام الكمامات والقفازات واستبدالها بشكل دوري خلال ساعات العمل، 4 – فحص درجة حرارة الموظفين يومياً وبشكل دوري خلال ساعات العمل، 5 – إطلاع الموظفين على آليات وخطط الاستجابة فيما يتعلق بالتعامل مع الحالات المشتبه بها.

وذكرت الدائرة ان هناك 8 إجراءات فيما يتعلق بالنظافة والسلامة العامة والتدابير الوقائية وهي: 1 – زيادة عملية التعقيم والتنظيف للمرافق بشكل دوري والتركيز على منطقة استقبال الزوار ومقاعد الانتظار وأزرار المصاعد مقابض السلالم المتحركة والأبواب والسلالم ودورات المياه، 2 – توفير معقمات اليد والكمامات عند المداخل والمخارج، 3 – توفير معقد اليدين في أماكن متفرقة في المرافق، 4 – توفير إرشادات السلامة والوقاية من العدوي بلغات مختلفة في أنحاء المرافق، 5 – توثيق عمليات التنظيف والتطهير في سجلات التنظيف مع ذكر المواد المستخدمة في التطهير، 6 – القيام بعلمية تنظيف وتطهير شاملة لجميع المرافق بعد ساعات العلم اليومية، 7 – توفير علامات تذكيرية للحرص على التباعد الاجتماعي بلغات مختلفة، 8 – تثقيف الموظفين حول الحفاظ على الصحة والسلامة والنظافة مع أهمية توثيقها.

وشددت دائرة الثقافة والسياحة بانه سيتم تفتيش المنشآت السياحية والفندقية من قبل مفتشي الدائرة للتحقق من الالتزام بهذه التعليمات، ودعت إلى الالتزام بها تفادياً للإجراءات القانونية التي ستتخذ بشأن المخالفين وفق التشريعات النافذة.