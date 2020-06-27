السعودية: "إجبار" 3 قوارب إيرانية على مغادرة مياه المملكة

الرياض / الخليج 365
أعلنت قوات حرس الحدود في السعودية، السبت، "إجبار" 3 قوارب إيرانية على مغادرة مياه المملكة، بعد "إطلاق طلقات تحذيرية".
وأفاد بيان لحرس الحدود نقلته وكالة الأنباء الرسمية "واس"، بأنه "عند الساعة 18.30 ت.غ يوم الخميس، رصدت دوريات حرس الحدود البحرية 3 قوارب إيرانية، بعد دخولها المياه السعودية".
وأضاف: "تم على الفور متابعتها وتوجيه إنذارات متكررة إليها بالتوقف، إلا أنها رفضت التجاوب".
وتابع: "وفقا للإجراءات المتبعة في هذه الحالات التي يتم فيها رفض التوقف، فقد تم التعامل مع تلك القوارب، وذلك بإطلاق طلقات تحذيرية".
وأكد البيان أنه "نتج عن ذلك إجبار القوارب على إعادة إدراجها"، دون تفاصيل أكثر.
وشددت قوات حرس الحدود السعودية، على أنها "لن تسمح بأي تجاوزات في مياه المملكة".
ويأتي ذلك بعد أن قال قائد القوات البحرية الإيرانية في محافظة بوشهر، ولي الله رضائي نجاد، في تصريحات صحفية الجمعة، إن خفر السواحل السعودي أطلق النار تجاه صيادين إيرانيين تجاوزوا الحدود البحرية بين البلدين في مياه الخليج.
وأضاف أنه لم يتم الإبلاغ عن وجود أي جرحى أو قتلى في الحادثة، مضيفا أنه سيجري إعلان تفاصيل الحادثة بمجرد انتهاء التحقيقات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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