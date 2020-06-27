6 قتلى من "ي ب ك" في اشتباك مع الجيش الوطني شمالي سوريا

اعزاز/ الخليج 365
أعلن الجيش الوطني السوري، السبت، مقتل 6 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، خلال اشتباك بينهما بالقرب من مواقع التنظيم في قرية مرعناز، شمالي سوريا.
وأفاد مراسل الخليج 365 أن اشتباكا وقع بين جنود الجيش الوطني السوري المتمركز في اعزاز، وعناصر التنظيم الإرهابي في قرية مرعناز.
وأضاف أن الجيش الوطني استهدف مواقع التنظيم الإرهابي إثر ملاحظته تحركات مكثفة في نقاط تمركزه بمرعناز.
وأعلن الجيش الوطني السوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقتل 6 عناصر من التنظيم الإرهابي، إثر الاشتباك.
ورغم توقيع تركيا وروسيا على اتفاق بتاريخ 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يقضي بمغادرة إرهابيي (ي ب ك/ بي كا كا)، منطقة تل رفعت شمالي البلاد، إلا أن ذلك الأمر لم يتحقق بعد وما زال التنظيم يواصل عملياته الإرهابية ضد المناطق المجاورة الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني مثل اعزاز، وجرابلس، والباب، وعفرين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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