كورونا.. وفاتان بالمغرب وواحدة في فلسطين

الرباط - رام الله / الخليج 365

أعلن المغرب، السبت، تسجيل وفاتين بكورونا، فيما رصدت فلسطين حالة واحدة، و258 إصابة، في أعلى معدل إصابات يومي منذ ظهور الفيروس بالبلاد في مارس/ آذار.

وأفادت وزارة الصحة المغربية، عبر موقعها الخاص بإحصاءات كورونا، بتسجيل وفاتين ورصد 244 إصابة، وشفاء 67 مريضا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.



وأوضحت الوزارة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 11 ألفا و877، بينها 220 وفاة، و8 آلاف و723 حالة شفاء.



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وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة في بيان، أنها سجلت وفاة في مدينة القدس المحتلة، و258 إصابة منذ صباح السبت، ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى ألفين و53.



ومن بين الإصابات 6 وفيات، و620 حالة تعاف، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.



وإجمالا، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم، حتى مساء السبت، 10 ملايين، توفي منهم أكثر من 498 ألفا، وتعافى ما يزيد على 5 ملايين و414 ألفا، وفق موقع "Worldometers".

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