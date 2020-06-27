جيش العراق: اعتقلنا مطلقي صواريخ ولن نسمح بقصف المنطقة الخضراء

بغداد / علي جواد / الخليج 365

قال العميد يحيى رسول، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، السبت، إنه تم اعتقال 14 من مطلقي الصواريخ على "المنطقة الخضراء" وسط العاصمة بغداد، مشددا على أنه لن يتم السماح مجددا باستهداف تلك المنطقة.

جاء ذلك تعليقا منه على اعتقال قوات مكافحة الإرهاب، الجمعة، 14 عنصرا من كتائب "حزب الله"، بينهم إيراني الجنسية، خلال عملية مداهمة لمقرها غربي بغداد، بتهمة "الاستعداد لشن هجمات صاروخية تستهدف المنطقة الخضراء"، شديدة التحصين، التي تضم مقرات حكومية وأخرى لبعثات دبلوماسية، منها السفارة الأمريكية.

وقال رسول في تصريح، للأناضول، إن "الاعتقالات التي نفذتها قوة من مكافحة الإرهاب، بحق 14 مسلحا مع منصات إطلاق الصواريخ التي تستهدف المنطقة الخضراء، جاءت لاستعادة هيبة الدولة".

وأضاف أن "التحقيق جار مع المعتقلين"، مؤكدا أنه "لن يُسمح بعد الآن باستهداف المنطقة الخضراء".

وبعد ساعات من الاعتقال، اقتحمت عناصر من كتائب "حزب الله"، مقرا لجهاز مكافحة الإرهاب التابع للجيش في "المنطقة الخضراء".

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في السياق ذاته، نفت هيئة "الحشد الشعبي" إطلاق سراح المعتقلين الـ14 من عناصر "حزب الله"، بخلاف ما نشرته تقارير صحفية محلية ودولية.

وقال مسؤول إعلام الإدارة المركزية لـ"الحشد الشعبي" مؤيد الساعدي، للأناضول، إن "المعتقلين الـ14 تم تسليمهم من قيادة العمليات المشتركة إلى أمن الحشد، وهم محتجزون حاليا لديه، ولم يتم الإفراج عنهم".

وأوضح الساعدي أن "الصور التي نشرت لعملية تسليم قيادة العمليات المشتركة للمعتقلين لأمن الحشد الشعبي، روج لها البعض على أنها إطلاق سراح لهم، وهذا غير صحيح"، مؤكدا أن "الاحتجاز لحين إكمال التحقيقات".

وتواجه كتائب "حزب الله"، التي تتلقى التدريب والتمويل من إيران، اتهامات من واشنطن بالوقوف وراء هجمات صاروخية تستهدف منذ أشهر السفارة الأمريكية ببغداد، وقواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا أمريكيين في أرجاء البلاد.

وتزايدت وتيرة هذه الهجمات منذ اغتيال كل من قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، والقيادي بهيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية ببغداد، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي.

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