إيطاليا.. مظاهرات تضامن مع فلسطين ضد خطط "الضم" الإسرائيلية

روما/ الخليج 365

- عدة مدن إيطالية شهدت مظاهرات رافضة لخطط إسرائيل بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية

- رئيس المجتمع الفلسطيني في إيطاليا، يوسف سلمان، للأناضول: "من حق الشعب الفلسطيني أن ينعم على أراضيه بدولة عاصمتها القدس"

شهدت عدة مدن إيطالية، السبت، مظاهرات رافضة للخطط الإسرائيلية بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية في فلسطين المحتلة.

في روما تجمع العشرات من أفراد الجالية الفلسطينية والمتضامنين الإيطاليين مع القضية الفلسطينية، بميدان "كامبيدوجليو" التاريخي، للتظاهر ضد خطط الضم الإسرائيلية.

وفي حديث للأناضول، قال رئيس المجتمع الفلسطيني في إيطاليا، يوسف سلمان، إن "الأصدقاء الإيطاليين اجتمعوا اليوم للتعبير عن رفضهم لضم إسرائيل لأراضي فلسطين المحتلة".

وأضاف سلمان: "نحن هنا كي نقول نعم لكافة حقوق الشعب الفلسطيني، وللاعتراف بحقه في العيش، ولمطالبة إيطاليا وأوروبا بالاعتراف بدولة فلسطين لتحقيق السلام في الشرق الأوسط".

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وأردف: "من حق الشعب الفلسطيني أن ينعم على أراضيه بدولة فلسطينية عاصمتها القدس".

وفي سياق مماثل، شهدت عدة مدن إيطالية مظاهرات مماثلة تضامنا مع فلسطين، بينها ميلانو وجنوة وتورينو وفلورنسا وغيرها.

ومؤخرا، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نية حكومته ضم غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة للسيادة الإسرائيلية، بمساحة تصل 30 بالمئة من الضفة.

وردا على ذلك، أعلن عباس، أن منظمة التحرير في حل من الاتفاقيات مع إسرائيل بسبب قرار الضم.

وحذرت الكثير من الدول في العالم من مخاطر الضم على عملية السلام بالمنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.