قطر تدعم "الصحة العالمية" بـ10 ملايين دولار

الدوحة/أحمد يوسف/الخليج 365

أعلن وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، السبت، تعهد بلاده بدعم منظمة الصحة العالمية بـ10 ملايين دولار، لمكافحة كورونا.

جاء ذلك خلال مشاركته عن بعد في قمة (كوفيد-19) للتعهدات، التي استضافتها عن بعد، منظمة المواطن العالمي (غير ربحية)، حسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وأكد وزير خارجية قطر أن "جائحة كورونا لا تختبر أنظمتنا الصحية والتعليمية واقتصاداتنا فحسب، بل تختبر أيضا قيمنا وقدرتنا على الاستجابة بشكل عاجل وبالتضامن المطلوب عبر الحدود".

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ولفت إلى أنه "أصبح من الضروري الآن، أكثر من أي وقت مضى، مضاعفة الدعم الدولي والالتزام السياسي لضمان التوصل إلى إجراء اختبارات لفيروس كورونا المستجد وإيجاد علاجات ولقاحات للجميع".

وفي وقت سابق، أعلنت قطر مساهمتها بـ20 مليون دولار للتحالف العالمي للقاحات (غافي)، الذي يسعى إلى اكتشاف لقاح لكورونا.

وتجاوز عدد مصابي كورونا في العالم، حتى مساء السبت، 10 ملايين، توفي منهم أكثر من 498 ألفا، وتعافى ما يزيد على 5 ملايين و414 ألفا، وفق موقع "Worldometers".

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