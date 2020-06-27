العراق.. اغتيال ضابط شرطة كبير جنوبي البلاد

بغداد / علي جواد / الخليج 365
قال مسؤول في وزارة الداخلية العراقية، السبت، إن مسلحين اغتالوا ضابط شرطة كبيرا برتبة "عميد"، في محافظة واسط جنوبي البلاد.
وأضاف المتحدث باسم قيادة شرطة واسط الرائد حسن عواد، للأناضول، أن "العميد كاظم راضي، ضابط عمليات مركز شرطة قضاء الحي (في واسط)، اغتاله مسلحون بواسطة مسدس وسط المحافظة".
وأوضح عواد أن "قيادة الشرطة فتحت تحقيقا عاجلا بعملية الاغتيال".
ولم تعلن أي جهة تبنيها لعملية الاغتيال.
وتشهد محافظات جنوب العراق وضعا أمنيا مستقرا نسبيا، مقارنة بمحافظات وسط وشمال وغرب البلاد، التي تعيش تصاعدا في عمليات مسلحي تنظيم "داعش".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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