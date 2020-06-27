فرنسا.. مظاهرات تندد بخطة "الضم" الإسرائيلية

باريس/ الخليج 365

شهدت مدن فرنسية عديدة، أبرزها العاصمة باريس، السبت، مظاهرات للتنديد بالخطة الإسرائيلية لضم أراض فلسطينية، والمزمع تنفيذها خلال الأيام القليلة القادمة.

واجتمع المئات وسط باريس، بدعوات من عدد من المنظمات، حملوا خلالها الأعلام الفلسطينية، ولافتات رافضة للضم الإسرائيلي.

وكتب المتظاهرون عبارات مؤيدة لفلسطين وأخرى مناهضة لإسرائيل، من قبيل "تحيا فلسطين"، و"قاطعوا إسرائيل"، و"فلسطين ستنتصر"، و"الحرية لأجل فلسطين".

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كما طالب المحتجون، المجتمع الدولي، بفرض عقوبات على إسرائيل.

ونظم متظاهرون احتجاجات مماثلة في مدن أخرى مثل ليون، وستراسبورغ، وسانت إتيان، ومونبيلييه، ومرسيليا.

وتشهد المنطقة حالة من الترقب لإعلان إسرائيل عزمها ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت (على الحدود مع الأردن)، والمستوطنات بالضفة الغربية لسيادتها مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وتُشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة المحتلة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.