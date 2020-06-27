كورونا.. 3 وفيات باليمن و29 إصابة في لبنان والأردن

عواصم عربية / الخليج 365

سجل اليمن، السبت، 3 وفيات بفيروس كورونا، فيما رصد لبنان 22 إصابة، والأردن 7، وفق بيانات رسمية.

وأعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة الوباء باليمن (حكومية)، تسجيل 3 وفيات، و14 إصابة، إضافة إلى تعافي 15 مريضا.

وأضافت اللجنة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى ألف و103، بينها 296 وفاة، و417 حالة تعاف.

ولا تشمل هذه الحصيلة الإصابات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، الذين أعلنوا حتى 18 مايو/ أيار الماضي، تسجيل 4 حالات فقط بينها وفاة واحدة، وسط اتهامات رسمية وشعبية لهم بالتكتم عن العدد الحقيقي للضحايا‎.

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وفي لبنان، رصدت وزارة الصحة 22 إصابة، لترتفع المحصلة إلى 1.719.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بينها 33 وفاة، و1.153 حالة تعاف.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 7 إصابات، وشفاء 11 مريضا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1.111، منها 9 وفيات، و841 متعافيا.

وإجمالا، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم، حتى عصر السبت، 9 ملايين و987 ألفا، توفي منهم أكثر من 498 ألفا، وتعافى ما يزيد على 5 ملايين و410 آلاف، وفق موقع "Worldometers".

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