حماس والجهاد: المقاومة جاهزة للتصدي لاعتداءات إسرائيل

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

قالت حركتا حماس، والجهاد الإسلامي، السبت، إن "المقاومة الفلسطينية جاهزة للتصدي للاعتداءات الصهيونية على أبناء شعبنا".

جاء ذلك، في بيان، صدر عن حركة الجهاد الإسلامي، عقب اجتماع جمع الحركتين في قطاع غزة.

وشددت الحركتان في البيان، على "جاهزية المقاومة الفلسطينية بكافة تشكيلاتها للتصدي للاعتداءات الصهيونية على أبناء شعبنا ورفع مستوى التنسيق والتعاون بين قوى المقاومة بهدف عدم السماح للعدو تمرير مخططاته ضد شعبنا وأرضه ومقدساته".

وناقشت الحركتان، "التطورات السياسية والموقف من المخططات العدوانية الصهيونية (..)، والأوضاع في مدينة القدس والضفة الغربية بوجه عام وأوضاع الأسرى في سجون الاحتلال وكذلك استمرار الحصار الظالم على قطاع غزة وما يقع من تصعيد صهيوني وقتل على الحواجز".

وأكدت "على الدعم الكامل للتحركات الشعبية والوطنية في الضفة الغربية والقدس والأراضي المحتلة عام 1948 في مواجهة مخططات الضم الاستعماري".

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وطالبت الحركتان، الفلسطينيين إلى "أوسع مشاركة في الفعاليات الجماهيرية والاشتباك الميداني في وجه مشروع الاستيطان والإرهاب".

ويواصل الفلسطينيون تنظيم فعاليات شعبية وجماهيرية في الضفة الغربية وغزة، رفضا لمخطط "الضم".

وتشهد المنطقة حالة من الترقب لإعلان إسرائيل عزمها ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت (على الحدود مع الأردن)، والمستوطنات بالضفة الغربية لسيادتها مطلع الشهر المقبل.

وتُشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة المحتلة.

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