إغلاق 6 منشآت غذائية في عتيبية مكة المكرمة

أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثله في بلدية العتيبية الفرعية ( 6 ) منشآت غذائية وذلك لمخالفتها الاشتراطات الإحترازية ومصادرة و إتلاف 20 كغم مواد غذائية فاسده لسوء التخزين و منتهية الصلاحية .

وأوضح رئيس بلدية العتيبية المهندس بند آلـ زيد أن الفِرَق الرقابية الميدانية تواصل حالياً أعمالها الرقابية الميدانية على جميع المنشآت الغذائية وذلك حرصاً على كل ما يمس صحة المواطن و المقيم .

وقد تم التأكيد على مراقبي صحة البيئة بتكثيف الجولات الرقابية وتشديدها على المنشآت الغذائية والمطاعم ، للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية من فيروس «كورونا» المستجد من خلال الاطلاع على جودة تغليف الأطعمة واستخدام أوعية نظيفة ومناسبة ومحكمة الإغلاق ، وأيضاً التأكد من التزام مندوبي التوصيل بالاشتراطات الصحية وارتداء الكمامة والقفاز.

مشدداً في الوقت ذاته على أن الفرق الميدانية لاتتهاون في أداء واجبها على اكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المحلات المخالفة ، داعيا إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد 940 ، وذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية ورفع مستوى الاشتراطات البلدية الصحية بالعاصمة المقدسة .