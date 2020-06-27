مانشستر يونايتد يهزم نوريتش

انتزع فريق مانشستر يونايتد بطاقة التأهل للدور قبل النهائي ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عقب فوزه على نوريتش سيتي 2-1 بعد الوقت الإضافي خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في دور الثمانية من المسابقة.

وانتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل 1-1 حيث تقدم مانشستر يونايتد بهدف سجله أوديون إيجالو في الدقيقة 51 وتعادل نوريتش بهدف سجله تود كانتويل في الدقيقة 75، وسجل هاري ماغوير هدف الفوز لمانشستر يونايتد في الدقيقة 118.

وشهدت المباراة طرد تيم كلوزا لاعب نوريتش في الدقيقة 88.