آرين روبن يتراجع عن الاعتزال

يتطلع آرين روبن لعودة مثيرة لمنافسات كرة القدم الاحترافية بعد تعاقده مع نادي صباه غرونينغن لموسم 2020-2021، كما أعلن النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم اليوم السبت.

واعتزل روبن (36 عاماً) العام الماضي عقب فوزه بلقبه الثامن بدوري الدرجة الأولى الألماني مع بايرن ميونخ، لكنه الآن سينضم إلى غرونينغن الذي بدأ معه مسيرته الاحترافية حين كان يبلغ 16 عاماً عام 2000.

وقال روبن لموقع غرونينغن “في الأسابيع الأخيرة تحدثت مع أشخاص داخل النادي لكنني ربما استمعت بشكل أكبر للمشجعين الذين طالبوني بأن أتبع قلبي”.

وأضاف “بدأ الأمر بمجرد إحساس والآن أصبحت مهمتي واستعد للعودة للعب كرة القدم”.

لكنه اعترف بأنه ليس متأكداً من قدرته على العودة. مضيفاً “لا أعرف إن كنت سأجيد لكن أدرك أن هذا يتوقف على التزامي وحافزي والآن أحلم باللعب بقميص غرونينغن مجدداً”.

ومن المنتظر انطلاق الموسم الجديد من الدوري الهولندي يوم 12 سبتمبر (أيلول) ما يتيح لروبن فرصة التدريب لشهرين.