سيلتا فيغو يحبط برشلونة ويهدد أماله في الحفاظ على اللقب

وجاء التعادل ليهدد أمال برشلونة في الحفاظ على اللقب، حيث رفع الفريق رصيده إلى 69 نقطة ليحتل الصدارة بفارق نقطة واحدة فقط أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، الذي يخوض مباراته في الجولة غداً الأحد أمام إسبانيول، على ملعب الأخير، كما رفع سيلتا فيغو رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس عشر.
وافتتح النجم الأوروغواياني لويس سواريز التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 20، ثم أدرك فيدور سمولوف التعادل لسيلتا فيجو في الدقيقة 50.
وبعدها، سجل سواريز الهدف الثاني له ولبرشلونة في الدقيقة 67 لكن أياغو أسباس خطف هدف التعادل لسيلتا فيغو في الدقيقة 88.
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