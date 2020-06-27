سيلتا فيغو يحبط برشلونة ويهدد أماله في الحفاظ على اللقب

وجه سيلتا فيغو ضربة موجعة إلى ضيفه برشلونة وتعادل معه 2-2 اليوم السبت، في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم، التي شهدت اليوم أيضاً فوز أتلتيك بلباو على ريال مايوركا 3-1.

وجاء التعادل ليهدد أمال برشلونة في الحفاظ على اللقب، حيث رفع الفريق رصيده إلى 69 نقطة ليحتل الصدارة بفارق نقطة واحدة فقط أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، الذي يخوض مباراته في الجولة غداً الأحد أمام إسبانيول، على ملعب الأخير، كما رفع سيلتا فيغو رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس عشر.

وافتتح النجم الأوروغواياني لويس سواريز التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 20، ثم أدرك فيدور سمولوف التعادل لسيلتا فيجو في الدقيقة 50.

وبعدها، سجل سواريز الهدف الثاني له ولبرشلونة في الدقيقة 67 لكن أياغو أسباس خطف هدف التعادل لسيلتا فيغو في الدقيقة 88.