شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح مهم من «حساب المواطن» بخصوص وقف تسجيل طلبات الدعم الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن، أن طلبات التسجيل الجديدة في البرنامج متوقفة حالياً إلى أن يتم مراجعة ضوابط البرنامج في المستقبل.

جاء ذلك التوضيح ردا على تساؤل مواطن قال فيه: “أواجه مشكلة في التسجيل بحساب المواطن، ولم يتم التسجيل إلي الآن، آمل المساعدة”.

وتفاعل البرنامج في تغريدة عبر حساب خدمة المستفيدين حيث قال إن “التسجيل في البرنامج متوقف إلى أن تتم مراجعة ضوابط البرنامج مستقبلاً، حيث كان التسجيل متاح منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 إلى دفعة 28 من شهر مارس 2020 لمن شملهم الدعم ودرست أهليتهم ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين”.