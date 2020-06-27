شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الأحد.. سحب رعدية ورياح مثيرة للغبار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، لطقس الغد الأحد، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض ونجران، كذلك على طول الساحل الغربي للمملكة.

Advertisements

وأوضحت الأرصاد أن السماء ستكون غائمة جزئيًا، مع فرصة لتكون سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير وجازان والباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

كما توقع تقرير الأرصاد أن الأحساء وحفر الباطن قد يسجلان أعلى درجات الحرارة في المملكة بمعدل 46 درجة مئوية، فيما تسجل أبها 20 درجة مئوية، كأدنى درجات الحرارة في المملكة.