شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تجمع عائلي كبير.. إحالة عريس ومسؤول قاعة أفراح للتحقيق بمحايل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
باشرت السلطات الأمنية تجمعا كبيراً في إحدى قاعات الأفراح بمحايل عسير، بعد رصد عشرات السيارات التي تزامن معها وجود أعداد كبيرة للحضور يفوق العدد المحدد بـ 50 شخصا في المناسبات كإجراء احترازي لمع تفشي فيروس كورونا.
وقد تمت إحالة العريس ومسؤول القاعة وطرف ثالث لإدارة الشرطة لأخذ أقوالهم وذلك في الوقت الذي انفض فيه الجميع وغادروا المكان.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تجمع عائلي كبير.. إحالة عريس ومسؤول قاعة أفراح للتحقيق بمحايل (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.