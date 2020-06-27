شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تجمع عائلي كبير.. إحالة عريس ومسؤول قاعة أفراح للتحقيق بمحايل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

باشرت السلطات الأمنية تجمعا كبيراً في إحدى قاعات الأفراح بمحايل عسير، بعد رصد عشرات السيارات التي تزامن معها وجود أعداد كبيرة للحضور يفوق العدد المحدد بـ 50 شخصا في المناسبات كإجراء احترازي لمع تفشي فيروس كورونا.

وقد تمت إحالة العريس ومسؤول القاعة وطرف ثالث لإدارة الشرطة لأخذ أقوالهم وذلك في الوقت الذي انفض فيه الجميع وغادروا المكان.