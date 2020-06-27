الشرطة السودانية تكشف تفاصيل حادث سجن بورتسودان

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم السبت، مشيرة إلى أن الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة أصدر بيانا حول الحادثة، التي شهدت أعمال شغب، مشيرا إلى أن قوات إدارة السجن خاطبت النزلاء وأنذرتهم بخطورة هذه التصرفات وأنها ليست الطريق الأمثل والقانوني في حالة وجود مطالب.

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وأضاف البيان: "تزايدت أعمال الشغب وبدأت مجموعات في كسر السور الداخلي ونزع البوابات محاولين الهرب الجماعي، فقامت إدارة السجن بإعمال الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون السجون ومعاملة النزلاء للعام 2010 وفق الضوابط".

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وأوضح البيان أن "ذلك تسبب في إصابة عدد 4 نزلاء إصابات متفاوتة، حيث تم إسعافهم وحالتهم مستقرة فيما توفي نزيل متأثرا بإصابته"، مشيرا إلى أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتابع البيان: "نأسف لهذه الأحداث الأليمة، ونؤكد أن حفظ وسلامة النزلاء من الواجبات الأساسية للشرطة، كما أن حماية الممتلكات وحقوق الناس الخاصة والحقوق العامة تعد أولوية قصوى".

ولفت إلى أن "الإجراءات المتخذة لمواجهة أعمال الشغب والتمرد ومحاولات الهروب الجماعي تخضع لمعايير وضوابط قانونية تفصيلية يتم الالتزام بها حرفيا"، مشيرا إلى أن السلطات لن تتوانى في تنفيذ اللوائح والقوانين دون تردد وستقوم بحسم أي مظاهر للخروج عن لوائح وقوانين السجون.