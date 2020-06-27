ونشرت الخارجية الإيرانية تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أكدت من خلالها عدم نسيانها المساندة الأمريكية والأوربية للرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، حينما شن الهجوم الكيمياوي المروّع على مدينة سردشت، بمحافظة أذربيجان الغربية.
وأضافت الخارجية الإيرانية أنها لم ولن "تنسى صمت مجلس الأمن الدولي على هذه الجريمة البشعة، وسوف نبني كل ما دمره هؤلاء".
ويشار إلى أنه في 28 يونيو/حزيران 1987، قصف الجيش العراقي خلال حربه مع إيران (1980 -1988) وبدعم أمريكي وغربي، مدينة سَرْدَشت بالقنابل الكيمياوية، لتصبح هذه المدينة الإيرانية أول مدينة في العالم التي تتعرض للقصف الكيمياوي، والثالثة بعد هيروشيما وناكازاكي اليابانيتين التي تستهدف بأسلحة الدمار الشامل المحرمة دوليا.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران: لن ننسى دعم الغرب لصدام حسين في هجومه الكيماوي على بلادنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.