إيران: لن ننسى دعم الغرب لصدام حسين في هجومه الكيماوي على بلادنا

ونشرت الخارجية الإيرانية تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أكدت من خلالها عدم نسيانها المساندة الأمريكية والأوربية للرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، حينما شن الهجوم الكيمياوي المروّع على مدينة سردشت، بمحافظة أذربيجان الغربية.

وأضافت الخارجية الإيرانية أنها لم ولن "تنسى صمت مجلس الأمن الدولي على هذه الجريمة البشعة، وسوف نبني كل ما دمره هؤلاء".

ويشار إلى أنه في 28 يونيو/حزيران 1987، قصف الجيش العراقي خلال حربه مع إيران (1980 -1988) وبدعم أمريكي وغربي، مدينة سَرْدَشت بالقنابل الكيمياوية، لتصبح هذه المدينة الإيرانية أول مدينة في العالم التي تتعرض للقصف الكيمياوي، والثالثة بعد هيروشيما وناكازاكي اليابانيتين التي تستهدف بأسلحة الدمار الشامل المحرمة دوليا.