وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد، في بيان، اليوم السبت، إنه لدى الاتحاد الأفريقي أسبوعان للمساعدة في التوسط في صفقة لإنهاء نزاع استمر عقدًا على إمدادات المياه.
وأضاف البيان أن لجنة مؤلفة من ممثلين عن الدول الثلاث وجنوب أفريقيا وفنيين من الاتحاد الأفريقي، قاموا بعمل رائع لحل القضايا القانونية والتقنية العالقة.
كما أشار البيان إلى أن اللجنة ستصدر تقريراً عن سير المفاوضات في غضون أسبوع.
© AFP 2020 / EDUARDO SOTERAS
وبحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية اليوم الجمعة فقد تم "التوافق في ختام القمة على تشكيل لجنة حكومية من الخبراء القانونيين والفنيين من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، إلى جانب الدول الأفريقية الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي، وكذلك ممثلي الجهات الدولية المراقبة للعملية التفاوضية، وذلك بهدف الانتهاء من بلورة اتفاق قانوني نهائي ملزم لجميع الأطراف بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة".
وشمل الاتفاق "الامتناع عن القيام بأية إجراءات أحادية، بما في ذلك ملء السد، قبل التوصل إلى هذا الاتفاق، وإرسال خطاب بهذا المضمون إلى مجلس الأمن باعتباره جهة الاختصاص لأخذه في الاعتبار عند انعقاد جلسته لمناقشة قضية سد النهضة يوم الاثنين المقبل".
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأفريقي: تم حل أكثر من 90 % من القضايا في مفاوضات سد النهضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.