شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود السعودى يعلن تفاصيل إجبار 3 قوارب إيرانية على مغادرة المياه الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حرس الحدود السعودى، اليوم السبت، عن رصد 3 قوارب إيرانية دخلت المياه الإقليمية، وتم إجبارها على العودة عقب رفض التحذيرات.

وذكرت وكالة أنباء السعودية "واس"، أن المتحدث الرسمي لحرس الحدود السعودى، قال، إنه عند الساعة 18.30 من يوم الخميس الماضى، رصدت دوريات حرس الحدود البحرية ثلاثة قوارب إيرانية بعد دخولها المياه السعودية.

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وأضاف المتحدث الرسمي، أنه تم على الفور متابعتها وتوجيه إنذارات متكررة إليها بالتوقف، إلا أنها رفضت التجاوب، ووفقاً للإجراءات المتبعة في هذه الحالات التي يتم فيها رفض التوقف، فقد تم التعامل مع تلك القوارب ، وذلك بإطلاق طلقات تحذيرية، مما نتج عن ذلك إجبارها على إعادة إدراجها.

وشدد المتحدث الرسمي لحرس الحدود السعودى، على أن حرس الحدود يؤكد أنه لن يسمح بأي تجاوزات في مياه المملكة.