شكرا لقرائتكم خبر عن 191 إصابة جديدة بفيروس كورونا بفلسطين معظمها فى الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية، فى خبر عاجل، أنه تم تسجيل 191 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الأراضي الفلسطينية معظمها في الخليل. فيما قرر محافظ بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة كامل حميد، إغلاق المحافظة لـمدة يومين، بحيث يبدأ فتح المدينة مرة أخرى من الساعة السادسة من صباح يوم الاثنين المقبل، حرصا على المصلحة والسلامة العامة، نظرا لارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن حميد قوله اليوم السبت، إن الإغلاق يشمل تعطيل جميع المؤسسات الرسمية والخاصة، ووقف جميع الأنشطة والفعاليات باستثناء الصحية منها، ومنع الخروج من بيت لحم أو الدخول إليها، ومنع الحركة الداخلية إلا في الحالات الطارئة والإنسانية، مضيفا أنه يسمح بالعمل والحركة للطواقم الطبية، والمخابز، والصيدليات فقط.

وأوضح أن إغلاق المحافظة يأتى أيضا استنادا إلى حالة الطوارئ السارية بقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وموافقة رئيس الوزراء محمد أشتيه وبموجب الصلاحيات المخولة له، لتتمكن الطواقم الطبية من العمل والسيطرة على انتشار الفيروس، وتتبع دائرة المخالطين الواسعة على مستوى المحافظة، مشددا على ضرورة تنفيذ الجهات المعنية القرار.