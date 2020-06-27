شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجيل 387 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة وشفاء 365 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الإماراتية أنه تم إجراء 52,527 فحصا جديدا لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشيرة إلى أنه تم تسجيل تسجيل 387 إصابة جديدة بالفيروس.
وأضافت الصحة الإماراتية، خلال الإحاطة الإعلامية اليوم السبت، حول آخر مستجدات وباء كورونا، أنه تم تسجيل 365 حالة شفاء، ووفاة شخص واحد بالفيروس، وبذلك يصل إجمالى حالات الوفاة داخل الإمارات بسبب فيروس كورونا إلى 311 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة فى الإمارات أن إجمالى الحالات المصابة التى تم تسجيلها وصل إلى 47360 حالة، وأن إجمالى حالات الشفاء من الفيروس ارتفع إلى 35834 حالة.
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