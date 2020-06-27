شكرا لقرائتكم خبر عن خاصية جديدة في سناب شات تهدد خصوصيتك.. إليك طريقة إيقافها (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر الخبير المتخصص في الشأن التقني، سالم الحربي، من خاصية قادمة إلى تطبيق سناب شات تهدد خصوصية المستخدم.

وقال “الحربي” في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إن هذه الخاصية تتيح للآخرين معرفة موقعك ولو على بعد 4 كيلو مترات.

وأضاف الحربي أنه يمكن إيقاف هذه الخاصية من خلال الإعدادات من خلال ثلاث خطوات:

1- الذهاب إلى الإعدادات.

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2- الذهاب إلى خاصية رؤية موقعي.

3- تفعيل وضع عدم استطاعة رؤية موقعي.

يذكر أن شركة سناب شات أعلنت في وقت سابق، رسميا عن إطلاق التصميم الجديد للتطبيق والذي يحمل العديد من المميزات والتحسينات؛ أبرزها اعتماد الشكل الجديد بشكل رسمي للمستخدمين، وإطلاق حزمة من العدسات والخدمات للمطورين بجانب تحديثات كبيرة في المحتوى المقدم.

وأضافت الشركة في التصميم الجديد، شريطاً بالأسفل يسهّل التنقل بين صفحات التطبيق، وأصبحت هناك صفحات للكاميرا وللخريطة وللاشتراكات وللقصص العامة، بجانب صفحة التواصل في التطبيق.

وكشفت سناب شات أيضاً عن ميزة جديدة للحسابات الموثقة تسهّل على أصحابها التواصل مع متابعيهم بشكل أسهل من الوضع الحالي، وبإمكان أي شخص موثق، سحب الشاشة للأعلى على أي صورة أو فيديو، وستظهر له جميع التعليقات من المتابعين على أي محتوى منشور بشكل أسهل وأسرع من صفحة المحادثات.